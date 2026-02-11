Autonomia differenziata, Conìa: ‘Pre-intese in arrivo anche in Calabria?’

“Apprendo dalla stampa, non senza stupore e preoccupazione che il Ministro degli Affari regionali e dell’Autonomie abbia consegnato al Presidente della Regione Calabria una bozza simile alle pre-intese sull’autonomia differenziata firmate, lo scorso novembre, con Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte, proponendo la stesura di un possibile testo ad hoc, nonostante le recentissime osservazioni scritte in un documento, approvato all’unanimità, dello scorso 5 febbraio, della Conferenza delle Regioni sul ddl delega per la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni in cui le Regioni chiedono un maggiore coinvolgimento nella definizione dei Lep e ribadiscono che i Livelli essenziali delle prestazioni devono essere integralmente finanziati dallo Stato per evitare nuovi divari territoriali”.

Così riferisce in una nota stampa Michele Conìa, avvocato, sindaco di Cinquefrondi (RC) e consigliere metropolitano della città metropolitana di Reggio Calabria, delegato a Trasparenza ed Anticorruzione, Politiche dell’Immigrazione e dell’Accoglienza e della Pace, Beni Culturali, Cultura, Spettacolo, Sanità, Sviluppo e crescita della Piana di Gioia Tauro.

“Nello specifico giova ricordare che le regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria hanno sottoscritto con il Governo le pre-intese per il trasferimento di protezione civile, previdenza complementare e integrativa, professioni e sanità che si configurano come materie cosiddette non Lep – ossia per le quali non è necessario fissare preventivamente i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Quattro intese identiche, quattro autentiche fotocopie, contravvenendo così ai principi della sentenza della Corte Costituzionale secondo la quale ogni accordo che preveda incremento di competenze da parte di una Regione debba essere riconducibile ad una specificità territoriale comprovata: “Ogni richiesta (sent.192/2024) va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto in cui avviene la devoluzione. La devoluzione non può riferirsi a materie o ambiti ma a specifiche funzioni”.

Inoltre trovo inaccettabile che i Lep siano stati inseriti nella manovra finanziaria così come sostenuto anche dalla Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) nell’audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato – precisa il Primo cittadino – aggirando la sentenza della Corte costituzionale, che aveva prescritto una revisione radicale dell’architettura della legge sull’autonomia differenziata e un maggior coinvolgimento del Parlamento”.