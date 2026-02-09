Conia lancia la lista completa di ‘Rinascita per Cinquefrondi’: la squadra per il terzo mandato

Confermata la leadership e la candidatura a sindaco di Michele Conia con una lista di dodici candidati, sei donne e sei uomini

Si è tenuta ieri sera l’iniziativa pubblica con cui Rinascita per Cinquefrondi ha ufficialmente presentato l’intera lista dei candidati alle elezioni amministrative del 2026, segnando un passaggio politico di forte impatto e chiarezza nel panorama cittadino.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita all’unanimità la candidatura a Sindaco di Michele Conia, già indicata pubblicamente lo scorso 2 giugno durante una grande assemblea cittadina. Dopo undici anni di amministrazione e due elezioni vinte consecutivamente — circostanza senza precedenti nella recente storia del Comune — Conia si ripresenta alla guida del progetto politico con il sostegno compatto del movimento, che ne riconosce una leadership piena e consolidata.

Una leadership costruita sul campo, capace negli anni di tenere unito un gruppo amministrativo ampio e articolato, valorizzando competenze, passione civile e professionalità. Con questa nuova candidatura, Rinascita per Cinquefrondi rilancia con determinazione la sfida del terzo mandato consecutivo, nel segno della continuità amministrativa e della responsabilità verso la comunità.

Una squadra completa e un progetto politico definito

La presentazione della lista rappresenta anche un segnale politico chiaro: mentre nel dibattito locale persistono ancora confronti aperti su simboli, candidature e assetti organizzativi, Rinascita per Cinquefrondi si presenta già con tutti gli elementi fondamentali di un progetto compiuto — lo stesso simbolo che accompagna il movimento da quindici anni, una sezione stabile e sempre aperta, un candidato scelto pubblicamente e una squadra completa, definita e condivisa.

La lista è composta da dodici candidati, sei donne e sei uomini, espressione di una parità di genere reale e sostanziale. Come sottolineato dal Sindaco nel video di presentazione diffuso durante l’iniziativa, la presenza femminile non è una quota da rispettare, ma il riconoscimento concreto di appartenenza, impegno e competenze maturate all’interno della comunità politica.

Viene confermato in modo compatto il blocco amministrativo uscente, protagonista di undici anni di governo cittadino, e allo stesso tempo la squadra si rafforza con cinque nuove candidature che portano nuove energie e ulteriori professionalità al servizio del progetto.

La sezione come spazio politico permanente

L’annuncio della lista è avvenuto attraverso un video e una partecipata festa popolare all’interno della sezione del movimento, luogo che da quindici anni rappresenta uno spazio permanente di organizzazione e confronto politico, ben oltre la dimensione temporanea dei comitati elettorali.

Nei prossimi giorni Rinascita per Cinquefrondi promuoverà inoltre una grande iniziativa pubblica nella piazza principale del paese, durante la quale interverranno il Sindaco Michele Conia e tutti i candidati per presentarsi ufficialmente alla cittadinanza e condividere visione, priorità e obiettivi del prossimo mandato.

La capacità di presentarsi con largo anticipo, con una squadra già pronta e una comunità politica coesa, testimonia la solidità di un’esperienza costruita nel tempo e radicata nella partecipazione popolare, nel rapporto diretto con le persone e in un’idea di amministrazione fondata su trasparenza e responsabilità.

Un passaggio fondamentale della presentazione è stato dedicato a Salvatore Colloridi. La sua assenza formale dalla lista dei dodici nomi non è un addio, ma un cambio di veste dettato da impegni professionali. Il Sindaco Conia ha voluto esprimere profonda gratitudine, confermando che Colloridi continuerà a essere un punto di riferimento essenziale e una colonna portante del movimento, garantendo dall’esterno quel supporto strategico e umano che ha sempre contraddistinto il suo operato negli anni.

I dodici candidati della lista Rinascita per Cinquefrondi

Ecco i nomi della nuova lista:

Albanese Giuseppe Camelliti Maria Rosaria Colaciuri Francesco Cordiano Fausto D’Agostino Maria Annunziata Furiglio Rocco Gallo Roberta Luciano Giuseppe Manfrida Roberta Mileto Mirella Porretta Giada Spanò Michele

La serata si è conclusa con un gesto dal forte impatto simbolico: Michele Conia e i dodici candidati si sono uniti in un cerchio, incrociando le mani per richiamare graficamente il logo del movimento. Un patto di unità visivo e concreto, volto a lanciare la città verso la prossima fase di rinascita.