È reggina una delle migliori gelaterie d'Italia 2023: Gambero Rosso gli assegna 2 coni

A Reggio Calabria brilla una nuova stella, Gambero Rosso premia la gelateria Trebottoni inserendola nell’ambita e prestigiosa guida “Gelaterie d’italia 2023” conferendogli ben due coni. Un riconoscimento importante per la nuova realtà Reggina, che in un solo anno di attività è riuscita a conquistare i cuori e i palati dei giudici dell’ambita guida nazionale.

Trebottoni: eccellenza reggina della gelateria italiana 2023

La qualità delle materie prime, l’innovazione del mastro gelatiere Demetrio Romeo e la vasta linea di gusti unici sono dei fattori che senza dubbio hanno contribuito al successo della gelateria Trebottoni, trasportandola, sin da subito, tra le migliori gelaterie del panorama nazionale.

“Siamo davvero felici, la nostra gelateria è situata appena fuori il centro, motivo per cui i nostri clienti vengono appositamente a gustare le nostre creazioni ed è per questo che siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento.” – dice Demetrio Romeo (Mastro Gelatiere di Trebottoni), che continua – “ la nostra filosofia è quella di offrire un prodotto artigianale unico, naturale, utilizzando solo materie prime di altissima qualità e dedicando molto tempo alla ricerca e all’innovazione per offrire ai nostri clienti dei gusti davvero unici”.

La guida di Gambero Rosso si occupa di selezionare le migliori Gelaterie della penisola italiana premiando la qualità delle materie prime e l’innovazione, punti cardini della filosofia Trebottoni.

In conclusione, la gelateria Trebottoni rappresenta una vera eccellenza nel mondo della gelateria artigianale italiana. La passione per la qualità, la dedizione del suo Mastro gelatiere Demetrio Romeo e la vasta gamma di gusti unici e innovativi la rendono una delle gelaterie migliori del paese. Il suo successo continuerà a crescere negli anni a venire, attirando sempre più gli amanti del gelato in cerca di sapori autentici.