Milia (FI): ‘‘Che fine hanno fatto i consigli comunali aperti sui brogli e Piazza de Nava?

“Il Sindaco ha chiesto all’opposizione di abbassare i toni durante questi giorni di campagna elettorale, oggi non è presente, ma se oggi fosse qui presente avrei come fosse possibile una cosa del genere se da inizio legislatura è lui il primo a non abbassare i toni.

Noi Consiglieri di Forza Italia abbiamo fatto un’interrogazione a risposta scritta, il 27 maggio, per sapere che fine abbia fatto il finanziamento sugli scavi archeologici di Piazza Garibaldi. Ad oggi ancora nessuna risposta”.

E’ quanto ha affermato Federico Milia nel corso del Consiglio Comunale odierno che si è tenuto a Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria. Il Capogruppo di Forza Italia ha chiamato in causa il Sindaco Giuseppe Falcomatà su alcune questioni di carattere politico e su finanziamenti annunciati ma di cui si è smesso di parlare.