Milleproroghe, i capigruppo di maggioranza alla Regione: "Battaglia vinta da Occhiuto e Cannizzaro"

"Quelle poche righe di emendamento pesano molto sul piano sociale e occupazionale, sono ossigeno per tutta la Calabria"

"Esprimiamo grande soddisfazione e fiero orgoglio per la battaglia portata avanti e vinta sull'asse Parlamento-Regione dal tandem Occhiuto-Cannizzaro. L'emendamento al Decreto Milleproroghe non è altro che il tanto atteso sblocco del turnover che da anni i lavoratori chiedevano ma che nessuno era mai riuscito ad ottenere. Alla Calabria andranno 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023; risorse messe a disposizione dalla Funzione Pubblica".

È quanto affermano, in una nota congiunta, i capigruppo degli schieramenti di maggioranza in Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo (Forza Italia), Simona Loizzo (Lega Salvini), Giacomo Pietro Crinò (Forza Azzurri), Giuseppe Graziano (Unione di Centro) e Francesco De Nisi (Coraggio Italia).

"Una manovra sopraffina quella attuata in Commissione Bilancio - è detto nella nota - resa possibile anche dal supporto degli altri parlamentari di Forza Italia, che consente alla Regione di assumere nuove professionalità e soprattutto di andare a stabilizzare decine di precari, dando quindi nuova serenità a centinaia di famiglie calabresi.

Grazie dunque alla tenacia ed alla credibilità messe in campo ancora una volta dal presidente Roberto Occhiuto e dal deputato Francesco Cannizzaro. Quelle poche righe di emendamento pesano molto sul piano sociale e occupazionale, sono ossigeno per tutta la Calabria. È una vittoria per tutti".