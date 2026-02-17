Klaus Davi: ‘Nuova minaccia ad un sindacalista reggino, suv tenta di investirlo in centro’

Maurizio Fumante, sindacalista della UIL Trasporti di Reggio Calabria, è stato nuovamente vittima di un’intimidazione. Secondo quanto ricostruito da Klaus Davi, che ha verificato la notizia, il cinquantenne reggino stava attraversando una strada del centro di Reggio Calabria, nelle vicinanze dell‘Inail, quando un’auto Audi Q5 bianca, che percorreva la strada, ha aumentato all’improvviso la velocità con l’intento di investirlo. Un episodio molto inquietante, che Fumante ha segnalato ai suoi interlocutori sindacali nella stessa giornata di ieri.

Il sindacalista, che svolge il ruolo di Rsa in un’impresa che si occupa della pulizia dei convogli ferroviari a Reggio Calabria, era già stato oggetto di una grave intimidazione nel dicembre scorso. In quell’occasione, come raccontato da Davi, Fumante, finito il turno di lavoro, era andato a recuperare la sua auto parcheggiata nelle vicinanze del suo luogo di lavoro e ha trovato una scatola posta sul cofano. All’interno della scatola c’era un proiettile, una bottiglia con benzina e un biglietto con scritto “questo è per le Rsa”.

Ora, l’operaio reggino è stato oggetto di una nuova minaccia, su cui indagheranno sicuramente le autorità competenti.