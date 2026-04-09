Calabria, Minenna: ‘Case e ospedali di comunità vanno avanti, tempistiche saranno rispettate’

”Usare dati parziali e aggiornati al 31 dicembre 2025 per lanciare allarmi è da irresponsabili" così l'assessore Minenna

”Usare dati parziali e aggiornati al 31 dicembre 2025 per lanciare allarmi è da irresponsabili. Ed è singolare che ciò avvenga su un tema così delicato come la sanità calabrese, nel quale il governo regionale, riconfermato pochi mesi fa dagli elettori, ha sbloccato interventi fermi da decenni. Occorre documentarsi per evitare di dare i numeri. I target della regione Calabria nell’ambito del CIS salute sono pari a 57 Case di Comunità e 15 Ospedali di Comunità”.

È quanto afferma in una nota Marcello Minenna, assessore regionale con competenze tecniche di indirizzo in materia di bilancio e patrimonio, programmazione fondi nazionali e comunitari, transizione digitale, energia, enti strumentali, fondazioni e società partecipate.

“La Regione ha con coraggio definito interventi ex novo invece di procedere con più semplici attività di aggiornamento di strutture pre-esistenti, distinguendosi quindi nel panorama nazionale. Sono in corso i cantieri su oltre 70 compendi immobiliari che nell’estate vedranno il completamento delle attività: le tempistiche concordate con il governo saranno rispettate. Chi lancia gli allarmi dovrebbe ricordarsi che nelle ultime settimane oltre 15 cantieri sono stati letteralmente travolti da 5 eventi metereologici estremi che hanno paralizzato i cantieri per più di un mese, oltre ai danni da ripristino. Non a caso il governo nazionale sta valutando eventuali deroghe temporali per tali casi”.

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