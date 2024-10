Comunali 2020, Minicuci visita il quartiere Gebbione: ‘I reggini sono stanchi e rassegnati’

Giovedi 10 settembre il candidato della coalizione di centrodestra, Antonino Minicuci, ha visitato lo storico quartiere Gebbione di Reggio Calabria, alla presenza di commercianti, cittadini e alcuni candidati al consiglio comunale residenti in quelle vie.

“Ho girato diversi quartieri e frazioni periferiche di Reggio Calabria, sto incontrando centinaia di cittadini, comitati, associazioni e commercianti. La musica, purtroppo, è sempre la stessa. Più che delle criticità specifiche o dei problemi in attesa da anni di una risoluzione, la lamentela comune riguarda il mancato ascolto e il distacco che si è creato tra l’amministrazione comunale e i cittadini. Una ‘distanza emotiva’ che bisogna colmare a tutti i costi. Prima ancora che discutere dei problemi e delle difficoltà, c’è un rapporto di vicinanza tra ente e cittadini che bisogna ricostruire dalle fondamenta”.

Il quartiere Gebbione ospita anche il Comando di Polizia Municipale, edificio in parte inagibile e che soffre inoltre di numerose problematiche che complicano il lavoro delle forze dell’ordine. “E’ un paradosso imbarazzante. Il luogo di legalità per eccellenza, nei fatti è illegale. Non possiamo far lavorare le forze dell’ordine in un edificio non sicuro e non a norma. Non è una questione di politica o campagna elettorale ma di buonsenso. E’ un appello che rivolgo a tutte le forze politiche in corsa in questa campagna elettorale. All’indomani dell’elezione, si lavori per risolvere questo problema in tempi brevissimi”.