Reggio, il ministro Provenzano incontra le rappresentanze del territorio

Il ministro per il Sud sta per arrivare in città

Il ministro per il Sud sta per arrivare a Reggio Calabria. Dall’inizio del suo mandato, Giuseppe Provenzano ha più volte fatto visita alla provincia di Reggio Calabria, senza mai sostare al centro della città.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 settembre, il ministro sarà ospite della Camera di Commercio dove incontrerà i rappresentanti delle categorie produttive della Città di Reggio Calabria in una tavola rotonda dal titolo “Piano per il Sud, Recovery Fund, Nuova Politica di Coesione. Strumenti di sviluppo per Reggio Calabria e per il mezzogiorno”.

L’appuntamento è fissato per le ore 15:00 alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà.