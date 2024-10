Miss Italia Calabria: Domiziana Cappa vince la prima selezione regionale

Domiziana Cappa trionfa alla prima selezione regionale di Miss Italia Calabria e accede di diritto alle prefinali nazionali del concorso che, per l’edizione 2019, si terranno a Mestre dal 26 al 30 agosto. La vincitrice, eletta ieri, domenica 28 luglio, a Lorica, con la fascia di Miss Sport Calabria, ha 21 anni, proviene da Crotone e studia Scienze Internazionali a Milano. «Sono emozionatissima per aver ottenuto questo risultato. Con me ci sono la mia famiglia e il mio fidanzato Michele e anche per loro è una grande gioia», ha dichiarato Domiziana, bionda dagli occhi azzurri, che veste a pennello il ruolo di Miss Sport Calabria. La ragazza, oltre a scrivere poesie e a dipingere, pratica, infatti, equitazione, pugilato e nuoto.

Dopo Domiziana, al secondo e terzo posto si sono rispettivamente classificate Elisabetta De Gaio e Alice Papa. Giudici della selezione sono stati come di consueto gli esperti d’eccezione, scelti tra giornalisti, imprenditori e professionisti calabresi (giuria composta da Salvatore Garbato, Monica Spadafora, Omar Falvo, Franca Trozzo, Silvia Di Stefano, Rosy Bertino, Francesca Straface, Giuseppe Biafora, Claudio Marano).

La kermesse, condotta da Andrea De Iacovo e arricchita dalla presenza del corpo di ballo, guidato da Lia Molinaro, e del cantante calabrese Francesco Morrone, si è, dunque, svolta sulla sfondo di boschi secolari, panorami mozzafiato e del lago Arvo. Immancabile il giro in battello delle aspiranti reginette, provenienti da tutta la regione.

Presenti i titolari della Carli Fashion Agency, Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, alla guida da cinque anni consecutivi di Miss Italia Calabria. «Stiamo entrando nel vivo del concorso – ha affermato Linda, esclusivista regionale, nonché direttore artistico, della manifestazione – e in questa tappa silana lo facciamo all’insegna della bellezza dei luoghi e della natura incontaminata».

All’attesissima selezione, sostenuta dalla Regione Calabria con la legge 13 che definisce le iniziative finalizzate alla promozione del turismo, si è inoltre registrata la presenza del governatore Mario Oliverio e, ancora, la partecipazione del presidente della proloco di Lorica Claudio Marano, del sindaco di Aprigliano Alessandro Porco, del sindaco di San Giovanni in Fiore Giuseppe Belcastro e dell’assessore allo spettacolo e al turismo del comune di San Giovanni in Fiore Leonardo Straface, a cui va il merito di aver inserito l’appuntamento di Miss Italia a Lorica nel cartellone dell’Estate Florense. «Miss Italia sul Lago è l’evento di punta della nostra manifestazione e sa valorizzare con tanta bellezza un territorio di per sé suggestivo – ha concluso Straface -. Ringrazio pertanto la Carli Fashion Agency per aver scelto Lorica e San Giovanni in Fiore come tappe dello storico concorso».