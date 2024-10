Miss Italia Calabria, prima selezione regionale con ospite d’onore

Miss Italia Calabria si presenta con tutto il parterre delle sue bellezze e della sua competenza.

Prima selezione regionale a partire in tutta Italia, il concorso, organizzato in Calabria dall’agenzia Carlifashionagency diretta Linda Suriano, è stato presentato lunedì mattina presso l’Enoteca provinciale con un’ospite d’eccezione: Miss Cinema 2016 Adele Sammartino.

La conferenza stampa, alla quale hanno partecipato le Miss calabresi del 2016, è stata anche l’occasione per rinnovare il sodalizio fra Miss Italia Calabria e il festival La Primavera del Cinema italiano che, nella serata di lunedì, ha assegnato una fascia ad hoc.

In conferenza è stato presentato il concorso “Un corto per Miss Italia” diretto ai videomaker calabresi che dovranno realizzare dei cortometraggi riguardanti le campagne sociali che Miss Italia Calabria supporta contro la violenza sulle donne, bullismo e cyberbullismo.

Coordinate dalla giornalista Raffaella Salamina, al tavolo degli interventi erano sedute Linda Suriano dell’agenzia Carlifashionagency che organizza Miss Italia Calabria, e le ex Miss Italia Caruso e Erica Cunsolo che si alterneranno sui palchi delle selezioni del concorso proprio insieme a Raffaella Salamina. Alle loro spalle le Miss finaliste a Jesolo 2016

«Da oggi parte la nuova stagione – dice Linda Suriano – Siamo partiti prima di tutti nel resto del Paese, anche lo staff nazionale si è stupito perché siamo sempre in movimento. Rinnoviamo il connubio con La Primavera del Cinema italiano e quest’anno abbiamo previsto proprio una fascia per celebrare questa unione. Siamo alla ricerca di talenti calabresi e, allo stesso tempo, Miss Italia Calabria non dimentica temi sociali importanti. In questa edizione porteremo in giro per le piazze il nostro messaggio contro la violenza sulle donne, bullismo e cyber bullismo insieme alla cultura che ci sta molto a cuore ed è per questo che le nostre serate saranno affiancate dalla presentazione di alcuni libri».

Ospite d’onore Adele Sammartino, campana di Pompei, eletta nella finalissima di Jesolo Miss Cinema 2016. «Miss Italia – racconta – è una bellissima esperienza che mi ha molto segnato.

Da quando avevo 14 anni porto avanti la mia passione per il cinema insieme al mio studio per la psicologia. Se mi si chiede a quali attrici vorrei assomigliare, i miei punti di riferimento sono Megan Fox e Sabrina Ferilli».

Altre due le Miss sedute al tavolo degli interventi e che condurranno le selezioni estive: Italia Caruso e Erica Cunsolo. La Caruso ha raccontato di essere «molto contenta di ritornare nella grande famiglia di Miss Italia anche perché sono le olimpiadi della bellezza dalla quale escono grandi cose e poi io sono un vero e proprio portafortuna per le ragazze».

Erica Cunsolo è molto legata al concorso perché è grazie a questo che è stata lanciata «in tv prima e ora sta continuando il suo percorso nel mondo del giornalismo. È inoltre molto importante – aggiunge – che sia Linda a organizzare il concorso perché ha creato un bellissimo rapporto di fiducia e sicurezza fra le ragazze».

Nell’edizione 2016 tre delle undici finaliste che dalla Calabria sono arrivate alla finale nazione di Jesolo hanno avuto un ottimo risultato: Emma Barbieri, diciottenne di Maierato (Vv), si è classificata al quinto posto durante la finalissima del 10 settembre scorso; Gaia Parise, di 18 anni di Cirò Marina, si è classificata al secondo posto per la fascia Miss Keirà e nelle venti finaliste nazionali, Barbara Loscerbo, diciannovenne di Cosenza, si è classificata fra le prime quaranta finaliste nazionali.

A seguire il concorso, infatti, la trasmissione radiofonica “Gigi Show-On radio”. Il format, ideato e condotto da Luigi Grandinetti, racconterà via etere le tappe della manifestazione. In onda su ben 15 radio, tra queste: Radio Sound; Radio Valentina; Radio Studio97; Radio Onda Verde; Radio One; Antenna Febea. Un vero e proprio diario di bordo del concorso più amato d’Italia.Confermata, inoltre, la collaborazione con l’emittente televisiva regionale LaC. Anche quest’anno, televisione ufficiale di Miss Italia Calabria 2017. «Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua la patron Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria». Il concorso, dunque, avrà un nuovo look e una nuova scenografia continuando a guardare a importanti temi sociali.

Nella nuova edizione di Miss Italia Calabria si esibiranno numerosi artisti della regione.

«Dunque, non sarà un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show», così promettono gli organizzatori. Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione. Tra i partner ufficiali, anche in questa edizione, la casa editrice Pellegrini.