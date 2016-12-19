Miss Mondo 2016 è portoricana, si infrange il sogno per la calabrese Giada Tropea

Incoronata Miss Mondo 2016, è la portoricana Stephanie Del Valle. La nuova reginetta ha vinto la 66esima edizione del concorso (ospitata quest’anno dagli Stati Uniti) battendo le favorite Miss Repubblica Dominicana e Miss Indonesia. Alla kermesse hanno partecipato oltre 100 concorrenti. A rappresentare l’Italia la 17enne calabrese Giada Tropea.

L’Italia non ha ancora mai vinto il titolo, ci è andata vicina nel 2000 quando Giorgia Palmas si classificò seconda. Si è concluso così uno dei concorsi di bellezza più famosi e importanti del mondo dove, a portare alto il nome dell’Italia e della Calabria inter, c’era la giovane Giada che, per l’occasione, ha indossato un abito blu, impreziosito da applicazioni in cristalli Swarovski, realizzato dal fashion designer pugliese “Erasmo Fiorentino couture”.

La stessa Giada, con una foto pubblicata sul proprio profilo Facebook, ha fatto i complimenti alla nuova Miss Mondo.