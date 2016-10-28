Modifiche alla sosta e alla circolazione al Cimitero di Condera

In occasione della commemorazione dei Defunti e dei Caduti per la Patria, il Settore Pianificazione Urbana del Comune rende noto le modalità della circolazione e della sosta nelle vie di accesso al cimitero di Condera.

Sensi unici e divieti di sosta

Nella direzione mare-monte in Via Reggio Campi, nel tratto compreso tra Via P. Catanoso e Via Eremo Condera, dalle ore 14,00 alle ore 18,00 del 29 ottobre e dalle ore 06,00 alle ore 18,00 del 30 ottobre fino al 02 novembre, sarà istituito il senso unico di marcia; istituzione del senso unico di marcia, direzione sud-nord , in Via Eremo Condera , dalle 14,00 alle ore 18,00 del 29 ottobre e dalle ore 06,00 alle ore 18,00 del 30 ottobre fino al 02 novembre; istituzione del divieto di sosta, con zona rimozione, nel tratto di Via Eremo Condera, compreso tra Via Reggio Campi e l’ingresso laterale del Cimitero (solo corsia lato mare) dalle ore 14,00 alle ore 18,00 del 29 ottobre e dalle ore 06,00 alle ore 18,00 dal 30 ottobre fino al 02 novembre; istituzione del divieto di sosta con zona rimozione, eccetto Autorità civili, religiose e militari, nel tratto di Via Reggio Campi (lato Cimitero) compreso tra l’ingresso principale del Cimitero Monumentale e la Via Eremo Condera, dalle ore 06,00 alle ore 14,00 del 02 novembre.

In deroga al divieto di accesso, istituito in Via Eremo Condera intersezione con Via Cardinale Portanova, dalle ore 14,00 alle ore 18,00 del 29 ottobre e dalle ore 06,00 alle ore 18,00, dal 30 ottobre al 02 novembre, sarà consentito il transito ai soli residenti, in direzione nord-sud fino all’incrocio con Via Mariannazzo. Gli autobus dell’Atam, in direzione di marcia monte-mare, dal 29 ottobre al 02 novembre, dalle ore 06,00 alle ore 18,00, seguiranno il seguente percorso alternativo: Via Reggio Campi II tronco, Via Eremo Condera, San Giovannello, Via Cardinale Portanova.

Le cerimonie del 2 novembre

Nella giornata di mercoledì 2 novembre, alle ore 10,00, al Cimitero di Condera, il Vescovo dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, Giuseppe Fiorini Morosini, alla presenza del Sindaco Falcomatà e delle autorità civili e militari, celebrerà una funzione religiosa, mentre alle ore 10,40 il Sindaco Falcomatà deporrà una corona di alloro in onore ai defunti e ai caduti per la Patria.

Dopo la cerimonia al Cimitero di Condera, il Sindaco Falcomatà si recherà al Cimitero di Archi per depositare, alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari, una corona di alloro al monumento del Milite ignoto.

Il Consigliere Comunale Rocco Albanese, con delega ai Cimiteri, illuminazione pubblica e manto stradale, raccomanda ai cittadini di rispettare la regolamentazione della sosta e della circolazione predisposta dal Comune al fine di rendere più agevole l’accesso non solo al Cimitero di Condera ma anche in tutti gli altri cimiteri cittadini.