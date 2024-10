Reggio, via ai lavori all’ex Cinema Orchidea. Modifiche al traffico in centro città

Gli interventi, una volta ultimati, spazzeranno via il "mostro di cemento", lasciando spazio al Mediterranean Cultural Gate

Sarà la “Porta culturale del Mediterraneo” di Reggio Calabria. Dopo anni di assoluto abbandono, l’ex Cinema Orchidea avrà una nuova vita grazie al maxi progetto di riqualificazione “Mediterranean Cultural Gate”.

Come anticipato nei giorni scorsi da CityNow, sono entrati – finalmente – nel vivo i lavori di riqualificazione del “mostro di cemento” che, per troppo tempo, ha imbruttito un angolo del centro storico.

Al via (di nuovo) i lavori di riqualificazione dell’ex Cinema Orchidea

Dopo lo stop dei mesi scorsi, per “irregolarità e mancanza di sicurezza” nel cantiere, nella giornata di ieri è stata apposta la segnaletica verticale che annuncia alcune modifiche alla circolazione. La nuova fase riguarderà la parte esterna dell’immobile, motivo per cui il settore viabilità del Comune ha emesso l’ordinanza 709 del 26 settembre 2024.

Sarà di circa 20 giorni la durata degli interventi, durante i quali, inevitabilmente, si registrerà qualche disagio e l’aumento del traffico nelle vie in prossimità del cantiere.

Prevista la sospensione del transito veicolare su:

Viale Giacomo Matteotti (tratto tra via Fata Morgana e via II Settembre, ad eccezione dell’intersezione con via Giulia);

(tratto tra via Fata Morgana e via II Settembre, ad eccezione dell’intersezione con via Giulia); Lungomare Italo Falcomatà (tratto tra le intersezioni con salita Francesco Jerace e salita Alessandro Monteleone);

(tratto tra le intersezioni con salita Francesco Jerace e salita Alessandro Monteleone); Via Palamolla (tratto tra via Domenico Tripepi e viale Giacomo Matteotti);

(tratto tra via Domenico Tripepi e viale Giacomo Matteotti); Salita Rocco La Russa (tratto esteso fino al lungomare e viale Giacomo Matteotti).

Istituzione del doppio senso di circolazione con divieto di sosta ambo i lati sul lungomare Falcomatà.

Le modifiche alla viabilità sono entrate in vigore il 1° ottobre 2024 fino alle ore 18:00 del 20 ottobre 2024.

Gli interventi, una volta ultimati, spazzeranno via il passato, mostrando, finalmente, un moderno incubatore di cultura da sfruttare durante tutto l’arco dell’anno, capace di ospitare mostre, spettacoli, proiezioni e festival. L’immobile, dunque, ha tutte le carte in regola per trasformarsi nel prossimo fiore