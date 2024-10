Momenti Amaranto e Neroarancio, l’ultima è una puntata speciale

Ultimo appuntamento dell’anno per le due trasmissioni sportive di Video Touring.

Gli appassionati di calcio e basket avranno la possibilità di assistere ad una puntata speciale.

Momenti Amaranto e Momenti Neroarancio si uniscono per chiudere la stagione e fare un punto della situazione prima di un’estate di fuoco per entrambe le realtà che in questo momento hanno prospettive diverse.

Uno dei temi sarà ovviamente dedicato alla possibilità che l’attuale proprietà della Reggina possa decidere di investire anche nel basket per dare vita a quell’idea di Polisportiva agognata tante volte ma mai realizzata fino ad oggi.

Ospiti in studio di Michele Favano e Peppe Dattola:

Sandro Santoro (Ex Capitano Viola Basket), Giovanni Latella (Delegato allo Sport del Comune RC) e i giornalisti Maurizio Insardà,

Valerio Chinè e Ugo La Camera.

Vi aspettiamo domani sera, Martedì 28 Maggio, alle ore 21:05 IN DIRETTA su Video Touring al canale 655 del digitale terrestre, IN DIRETTA sulla pagina Facebook e IN STREAMING su www.videotouring655.com