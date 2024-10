Il Monopoli saluta i play off ed esalta il pubblico di Reggio

“A testa alta abbiamo affrontato un’altra entusiasmante stagione. A testa alta usciamo dai playoff dopo un pareggio maturato sul campo”.

Così il Monopoli Calcio saluta i playoff in un post su facebook. Il pareggio di ieri, domenica 12 maggio, al Granillo non ha lasciato l’amaro in bocca agli avversari degli amaranto che commentano:

“A testa alta usciamo tra gli applausi di uno stadio meraviglioso con 14 mila persone. A testa alta ci siamo emozionati ed abbiamo fatto emozionare. A testa alta, ripartiremo ancora una volta, perché il Gabbiano, non potrà mai smettere di volare”.