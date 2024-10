Mood Project Viola, Alessandri: “Dimentichiamo le due sconfitte e battiamo Napoli”

Filppo Alessandri, ai microfoni di “Tutti i Figli di Campanaro” ha presentato la prossima sfida di campionato. La Mood Project affronterà al “PalaCalafiore” la Ge.Vi. Napoli

“Dobbiamo metterci alle spalle le ultime due gare, dimenticarle e guardare avanti. Contro Napoli sarà uno spareggio, una gara importante da affrontare con la giusta concentrazione, loro anche se hanno perso le ultime tre partite hanno dei valori importanti e sono stati in grado di vincere dodici partite consecutive. Verranno a Reggio con l’obiettivo di conquistare punti determinanti per la corsa play off. Noi non possiamo permettere di commettere altri passi falsi soprattutto al “PalaCalafiore”.

Tre partite per consolidare il miglior piazzamento finale, poi spazio ai play off. Nel format radiofonico in onda su Radio Touring 104, Alessandri non ha messo limiti alla sua Viola.

“I play off, anche se può sembrare una frase scontata, saranno un campionato a parte. Noi dovremo affrontare le ultime tre gare di stagione regolamentare con l’obiettivo di lavorare al meglio per arrivare nella condizione ottimale alla post-season. Sono consapevole che questo aspetto alla fine conterà di più rispetto all’avversario che affronteremo o al piazzamento finale. Il nostro obiettivo? Non porci limiti e andare più avanti possibile”.

Leggi anche