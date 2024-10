Mood Project Viola, Trimboli: “Non dimenticherò mai il successo contro Caserta”

L’assistant coach Francesco Trimboli è stato ospite di Break In Sport, format radiofonico in onda su Radio Antenna Febea. Il vice allenatore della Mood Project ha così commentato il successo contro la capolista Decò Caserta :

“Le emozioni sono ancora vive e percepibili, domenica è stata una partita meravigliosa in un ambiente stupendo. Si sono viste tante cose positive, il pubblico ci ha dato una spinta incredibile nel finale. Abbiamo compiuto una vera e propria impresa in condizioni deficitarie. Credo che questa vittoria verrà ricordata per molto tempo”.

Leggi anche

Un successo ottenuto con grinta, energia e cuore.

“Durante la settimana non abbiamo lavorato al meglio per le condizioni fisiche di alcuni atleti, abbiamo lavorato soprattutto sulle nostre cose e sull’aspetto mentale. Abbiamo preferito concentrarci su Caserta solo negli ultimi giorni della preparazione. Il successo però arriva dal cuore, dall’energia e dalla testa messa in campo. La nostra voglia di vincere ha superato la tattica e la tecnica anche se l’applicazione è stata massima”.

Leggi anche

Le tante problematiche fisiche hanno costretto lo staff all’ennesimo nuovo assetto.

“L’adattarsi a situazioni nuove ci sta dando dei vantaggi, soprattutto in attacco diamo meno punti di riferimento costringengo gli avversari a difendere su dei veri e propri esterni che giocano da “quattro”. In difesa invece paghiamo qualcosa a livello fisico anche se contro Caserta, ad esempio, a rimbalzo abbiamo dominato”

Leggi anche

In un gruppo di grande valore va sottolineata la crescita di Agbogan e Vitale.

“Agbogan ha ormai preso consapevolezza dei propri mezzi, ha cambiato atteggiamento credendo di più in se stesso. Gioca da under ma è un protagonista, determinante in fase difensiva, ha poi iniziato anche in attacco ad essere un fattore. Vitale è stato bravo nel non abbattersi ad inizio stagione quando aveva meno spazio, adesso ha più responsabilità ed è uscito fuori tutto il suo potenziale”.

In chiusura, la condizione fisica in vista del prossimo impegno che vedrà la Mood impegnata sul parquet di Scauri