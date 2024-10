Mood Project Viola, Nobile: “Il pubblico sarà ancora una volta fondamentale”

L’aspetto mentale è quello che potrà fare la differenza in un momento in cui stiamo leggermente meglio dal punto di vista fisico

Ospite di Radio Antenna Febea la guardia neroarancio Vittorio Nobile ha commentato l’avvicinamento della Mood Project alla sfida contro Napoli:

“Ci stiamo allenando bene, dovremo migliorare sopratutto nella concentrazione ed in alcune scelte,le ultime due sconfitte derivano da errori banali di lettura, di gestione del ritmo. L’aspetto mentale è quello che potrà fare la differenza in un momento in cui stiamo leggermente meglio dal punto di vista fisico”.

Viola – Napoli, in palio il quinto posto.

“Mi aspetto una partita molto difficile, caratterizzata da intensità e contatti. Entrambe le squadre hanno dei problemi, sia noi che Napoli viviamo un momento negativo. Non sarà forse una gara bella da vedere ma sicuramente molto combattuta. Mi aspetto una partita molto difficile, con intensità e contatti. Spero ci sia tanta gente a sostenerci, nelle ultime gare le presenze al palasport sono aumentate, il pubblico è sempre stato al nostro fianco ed in partite come quella di Domenica sarà importante”.

Dopo la vittoria di Scuari un calo che però non pregiudica l’obiettivo del gruppo.

“Siamo andati sempre avanti ponendoci degli obiettivi, c’eravamo prefissati la qualificazione ai play off e ci siamo riusciti. Quello che è successo fuori dal campo a noi non interessa, siamo rimasti uniti, adesso ci stiamo avvicinando alla parte più bella della stagione e vogliamo godercela. Giocare i play off è sempre stimolante. Personalmente però credo che ci sia bisogno di concentrarsi al meglio sulle prossime tre gare e solo dopo la fine del campionato penseremo ai prossimi avversari”.

Leggi anche

Leggi anche