Addio all’avv. Chizzoniti, Falcomatà: ‘Pungolo costante per la democrazia. Perdiamo un valente professionista’

“La scomparsa dell’Avvocato Aurelio Chizzoniti lascia un vuoto profondo nel panorama politico, culturale e forense della nostra città e dell’intera Calabria. Con lui perdiamo un protagonista appassionato della vita pubblica, un uomo che ha dedicato la sua esistenza al servizio delle istituzioni, ricoprendo con autorevolezza ruoli di primo piano sia in Consiglio Comunale che in Consiglio Regionale”.

E’ quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà porgendo il cordoglio delle istituzioni cittadine per la scomparsa dell’Avvocato Aurelio Chizzoniti.

“Aurelio Chizzoniti è stato un intelligente ed efficace giurista, forte della sua ampia formazione accademica e della sua lunga esperienza come avvocato penalista in processi di rilievo nazionale, ma è stato anche un politico ed un amministratore di razza, da sempre impegnato al servizio della comunità reggina e calabrese. Un impegno il suo, sempre intellettualmente onesto ed indipendente, che ha avuto come riferimento primario il desiderio di servire la propria comunità, di rappresentarla portando all’interno delle istituzioni le istanze popolari e combattendo sui grandi temi che hanno riguardato lo sviluppo del nostro territorio. Da consigliere comunale di maggioranza e Capogruppo in consiglio, fu impegnato a sostegno di mio padre Italo in una stagione di rinascita per Reggio, periodo durante il quale continuò a ricoprire il delicato ruolo di Presidente del Comitato Tecnico Aeroportuale, prima di assumere poi, nella successiva consiliatura, l’alta carica di Presidente del Consiglio Comunale, svolgendo il suo ruolo con grande saggezza e con la sua proverbiale onestà intellettuale”.

“Ma il suo impegno non si è mai esaurito con la fine dei mandati istituzionali. Aurelio ha continuato a vivere la politica nel senso più nobile del termine: come cura della polis. Anche negli ultimi anni, da libero cittadino, non ha mai fatto mancare la sua voce, con interventi pubblici sempre puntuali e documentati, esercitando con la consueta verve e senza sconti una funzione di controllo e di stimolo. È stato un “pungolo” costante per le istituzioni democratiche e anche per la mia Amministrazione: una voce critica, a volte aspra, ma sempre mossa da una onestà intellettuale e da una passione civile che ho sempre rispettato e che mancheranno al dibattito pubblico cittadino”.