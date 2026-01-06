Scomparsa Chizzoniti, Cannizzaro: ‘Perdita significativa per la comunità reggina’

"Professionista di riconosciuto valore, uomo delle istituzioni e protagonista di una lunga stagione di impegno pubblico", le parole del deputato e segretario regionale di Forza Italia

“Esprimo profondo cordoglio, a nome mio personale e di tutta Forza Italia, per la scomparsa dell’avvocato Aurelio Chizzoniti, figura di primo piano della vita giuridica, politica e istituzionale di Reggio Calabria e dell’intera regione”.

A dirlo è Francesco Cannizzaro, parlamentare reggino e Segretario regionale di Forza Italia Calabria. “Professionista di riconosciuto valore, uomo delle istituzioni e protagonista di una lunga stagione di impegno pubblico, l’avvocato Chizzoniti ha ricoperto incarichi di grande responsabilità, in particolare quello di Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria e di Presidente della Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale della Calabria, contribuendo con grande competenza e assoluto rigore al rafforzamento della democrazia.

Grande uomo di diritto e delle istituzioni, ha sempre interpretato i ruoli ricoperti con senso del dovere e profondo rispetto delle regole. Talvolta anche ruvido nei modi, proprio in virtù della sua rigidità istituzionale, ha incarnato una concezione alta e autentica del servizio pubblico.

La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per l’intera comunità reggina e calabrese, per il mondo forense e per tutti coloro che ne hanno apprezzato la passione, la coerenza umana e l’impegno politico.

Al figlio Rocco, amico personale, stimato e noto professionista, all’intera famiglia e a tutti i suoi cari – conclude l’onorevole Cannizzaro – esprimo sentite condoglianze e sincera vicinanza in questo momento di profondo dolore.”