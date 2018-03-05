Una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. La morte improvvisa di Davide Astori, calciatore di grande qualità ma soprattutto stimato ed amato da tutti, ha colpito e commosso ed infiniti sono stati i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del capitano della Fiorentina.

C’è anche quello del tecnico della Reggina Agenore Maurizi che ha postato il suo pensiero attraverso il profilo facebook: “Una tragedia che travolge tutto il mondo del calcio. La vita sa essere crudele e ancora non riusciamo a capacitarci dell’accaduto: riposa in pace Davide”.

Leggi anche