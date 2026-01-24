Morte di Serafino Congi, Baldino (M5S): ‘Inaccettabile attaccare una madre che chiede verità’

La deputata M5S Vittoria Baldino difende Rosa Nigro e critica le insinuazioni sulla morte di Serafino Congi: 'Serve verità e giustizia'

«Esprimo piena e incondizionata solidarietà a Rosa Nigro, una madre che ha perso il figlio e che oggi, oltre al dolore, si trova costretta a difendersi da accuse e insinuazioni indegne». Lo dichiara in una nota la deputata M5S Vittoria Baldino, commentando le dichiarazioni attribuite all’ex sindaca di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro sulla vicenda della morte di Serafino Congi.

«Accusare una madre che chiede verità e giustizia di “prestarsi a strumentalizzazioni ” significa non solo colpire una famiglia distrutta dal dolore, ma l’intera comunità di San Giovanni in Fiore e l’intera regione Calabria. Se c’è qualcosa che andrebbe respinto con forza – aggiunge la parlamentare – è proprio l’idea che il silenzio, il minimizzare o il voltarsi dall’altra parte siano una risposta istituzionale accettabile di fronte a una morte avvenuta dopo ore di attesa in un Pronto soccorso».

«Quando una cittadina chiede chiarimenti sul funzionamento del 118 o sul sistema sanitario e si tenta di isolarla o delegittimarla, il problema è solo il sistema che teme di ascoltare quella voce. Noi continueremo a diffonderla fino a quando sulla tragica morte di Serafino Congi non verrà fatta piena luce», conclude Baldino.