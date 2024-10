Morte operaio Hitachi, il saluto degli amici: ‘Lavoratore, padre, pilota. Siamo ancora increduli’

“E come faccio ora Peppe? Senza te che mi maltratti, che mi sgridi, che mi dici che sono un disgraziato ma che mi vuoi troppo bene? Come faccio a non sentirti più, a non vederti più? Come? “Gli altri scrivono, tu emozioni”, mi avevi detto solo tre sere fa. No Peppe. Stavolta hai fatto un danno troppo grande. Non dovevi scappare così. Avevamo troppe cose ancora da dirci e troppe ancora da fare. Peppe no, non ci sto. Fa troppo male. Non è giusto. Non si fa così”. Conclude Romeo.