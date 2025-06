Reggio, al via la Mostra Collettiva degli Architetti con ‘Open! Studi Aperti 2025’

Nell’ambito di “Open! Studi Aperti 2025”, l’evento nazionale promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (C.N.A.P.P.C.), l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria ha organizzato per giorno 14 giugno 2025 una Mostra Collettiva relativa alle esperienze degli iscritti. Esperienze che riguardano per lo più la produzione progettuale della categoria nell’ambito professionale ma che coinvolgono anche esperienze polivalenti relative a produzioni accademiche, prestazioni specialistiche quali rilievi tridimensionali con il laser

scanner, partecipazioni a pubblicazioni e/o eventi socio/culturali, arredamento di interni e design.

L’iniziativa mira a far conoscere il mondo dell’Architettura al grande pubblico, aprendo le porte degli studi di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La Mostra si configura come un importante occasione di confronto e dialogo per divulgare e far comprendere l’importanza della figura dell’Architetto nell’ambito delle dinamiche sociali, politiche ed economiche della vita collettiva della comunità reggina e del suo comprensorio metropolitano.

Architettura in dialogo con il territorio: 35 progetti in mostra

L’evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria e coordinato dal Vice Presidente Architetto Beatrice Bruzzì, in qualità di referente del progetto al Consiglio Nazionale, ha coinvolto 17 Studi di Architettura, il Dipartimento Architettura e Design ABITAlab dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e 44 Architetti con l’esposizione di 35 progetti e/o esperienze professionali, partecipazione importante della categoria che conferma la portata collettiva dell’evento che presenta e rappresenta un evento unico di comunione e rappresentanza della stessa.

Oggetto dell’iniziativa è la celebrazione delle attività svolte dagli iscritti all’O.A.P.P.C. di Reggio Calabria che si riuniscono per un confronto e dialogo sul presente attraverso le azioni del passato che guardano ad un futuro più consapevole con l’affermazione della necessità del coinvolgimento dell’Architettura nel pensare una società più responsabile.

I protagonisti dell’evento sono i seguenti studi di Architettura e relativi Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori:

ABITAlab Dipartimento Architettura e Design, Unirc: Prof. Architetto Consuelo Nava, Architetti Giuseppe MANGANO, Domenico Lucanto, Eliana Catalano, Federico Filice, Daniela Laganà e Asmae Hanida; ADDA ARCHITETTO: Architetto Giuseppe ADDA; A.G.I.S. srl: Architetti Antonio Carmelo MALIVINDI e Alfonso GRILLO, Collaboratrice: Architetto Germana MAVRICI; ALBANESE PROGETTI: Architetto Paola ALBANESE,

Consulente alla progettazione: Prof. Architetto Antonello RUSSO; AP Architecture & Production Design: Architetto Antonella POSTORINO; ARCHITECTURE FOR PASSION: Architetto Vincenzo CALIMERO; ARCHITETTURA E RESTAURO ENGINEERING UNIPERSONALE SRLS: Architetto Luigi Giuseppe MASSARA; FRANCESCO FEDELE ARCHITETTO + SAFE-06 SRL: Architetto Francesco FEDELE; IERO ARCHITETTO:

Architetto Roberto IERO; KAOS STUDIO: Architetto Emanuel DATTOLI; MDA & PARTNERS SRL: Architetti Maurizio e Martina DIANO; MICHELANGELO PUGLIESE | ARCHITETTURA E PAESAGGIO: Architetto Michelangelo PUGLIESE, Collaboratori: Architetti Alessio CASTELLINO e Francesca COSTANTINO SCIROCCO, Collaborazioni: Architetti Salvatore GRECO, Martina BELLANTONE, Adriana BILOTTA, e Mohamed ABOULFOTOUH; MONICA VARTOLO ARCHITETTO: Architetto Monica VARTOLO; OMARCH S.r.l. OFFICINA MEDITERRANEA DI ARCHITETTURA: Architetti Fabio MONTESANO, Roberto CARPINO, Domenico CONACI, Antonio MARRA, Danilo EMO, Danilo COSCO, Elisa MARINO e Marina MAIELLO; PEZZANO ARCHITETTO: Architetti Sabina PEZZANO e Daniela FOTI; PROmenade ARCHitecturale: Architetti Carlo STALTERI e Beatrice BRUZZI’; QUATTRONE ARCHITETTI: Architetti Alessia Gaetana e

Giovanni QUATTRONE; RIGGIO ARCHITETTO: Architetto Mario RIGGIO.

Il Presidente dell’O.A.P.P.C. di Reggio Calabria, Arch. Santina Dattola, in merito all’evento dichiara:

“Open rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare la collettività al nostro lavoro quotidiano, per mostrare le competenze, la passione e la dedizione che mettiamo al servizio del territorio. Un momento per favorire la conoscenza reciproca e stimolare nuove idee e sinergie tra professionisti e cittadini. L’iniziativa si inserisce in una più ampia cornice di apertura culturale, promossa dal nostro CNAPPC dove l’architettura si fa racconto collettivo, ponte tra professione e società, tra progetto e vita quotidiana.

Ringrazio la referente Open, l’arch. Beatrice Bruzzì per aver coordinato l’evento e tutti i Colleghi del Consiglio aver collaborato fattivamente all’allestimento della mostra e per aver prontamente promosso l’iniziativa, in considerazione dei tempi ristretti intercorsi dal nostro insediamento, Elle interni per aver dato spazio all’iniziativa e i Colleghi che hanno abbracciato con entusiasmo l’evento collettivo”.

Leggi anche

In merito all’iniziativa dell’Ordine A.P.P.C. la coordinatrice Arch. Beatrice Bruzzì dichiara che:

“Per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del nostro territorio la Mostra Collettiva rappresenta un’occasione di crescita e confronto indispensabile per acquisire consapevolezza delle eterogenee visioni di sviluppo delle nostre città da parte della comunità dei Progettisti. La rappresentazione delle molteplici visioni in un unico spazio diventa laboratorio e fucina per l’interpretazione del presente e del futuro. Mi unisco ai ringraziamenti del nostro Presidente a tutti i Consiglieri dell’Ordine che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, un ringraziamento speciale va ad Elle Interni, nelle persone dei padroni di casa, Carmelo Surace e l’Arch. Manuela Bassetta, che ci ospitano in una meravigliosa e storica cornice”.

Il vernissage dell’evento si è tenuto sabato 14 giugno 2025 alle ore 10,00 e sarà ospitato presso Elle Interni srl su via Torrione 75 di Reggio Calabria fino a fine giugno.