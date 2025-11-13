Reggio, inaugurata la mostra filatelica ‘Il Novecento e i due conflitti mondiali’

Nell’androne del prestigioso palazzo storico di Poste Italiane di via Miraglia, questa mattina è stata inaugurata la mostra filatelica dal titolo “Il Novecento e i due conflitti mondiali”, un percorso espositivo che racconta attraverso i francobolli gli eventi più significativi del XX secolo, con particolare attenzione alle due guerre mondiali. L’iniziativa è stata aperta alla presenza del direttore della Filiale di Poste Italiane di Reggio Calabria, Giuseppe Fusco, e del Presidente dell’Unuci (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia), Nicola Pavone, insieme a numerosi rappresentanti delle autorità militari e civili. La mostra propone una selezione di pezzi rari e collezioni tematiche che testimoniano come la filatelia sia stata non solo mezzo di comunicazione, ma anche strumento di memoria storica. I visitatori potranno ammirare emissioni commemorative, corrispondenze militari e documenti postali che narrano il contesto sociale e politico dell’epoca.

Il valore storico e culturale dei francobolli

“Questa esposizione rappresenta un’occasione per riscoprire il valore culturale e storico della filatelia, che attraverso i francobolli racconta la memoria di un secolo complesso e le vicende che hanno segnato la nostra storia”, ha dichiarato Giuseppe Fusco, direttore della Filiale di Poste Italiane di Reggio Calabria.

Una mostra aperta al pubblico

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 22 novembre con ingresso libero, e rappresenta un’occasione unica per appassionati di storia, collezionisti e cittadini interessati a riscoprire il valore culturale della filatelia.