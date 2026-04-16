Reggio, il Forte Gullì di Ecolandia inaugura la mostra ‘Terre di Gaza, Terre di Calabria’

Sabato 18 aprile alle ore 10:30, il Forte Gullì di Ecolandia a Reggio Calabria inaugura la mostra “Terre di Gaza, Terre di Calabria”, progetto artistico di Costanza Ferrini e Batool Abu Akleen volto a costruire un ponte ideale tra le due sponde del Mediterraneo. L’iniziativa è promossa dal Parco Ecolandia insieme ad Azimut Alta Formazione APS e realizzata grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Carical.

All’inaugurazione interverranno Gianni Pensabene, Presidente della Fondazione Carical, e l’artista Costanza Ferrini per presentare “La Terra di Gaza”, opera site-specific che ricostruisce visivamente e poeticamente la Striscia prima delle recenti distruzioni. Attraverso immagini e segni, l’installazione restituisce dignità a strade e orizzonti, trasformando la Calabria in uno spazio di ascolto e di salvaguardia della memoria del popolo gazawa.

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L’esposizione resterà aperta al pubblico ogni sabato e domenica presso gli spazi del Forte Gullì.

L’ingresso è libero, con possibilità di offrire un contributo volontario a sostegno del progetto.