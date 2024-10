Motorshow 2Mari, Siclari (FI): “Evento nazionale che fa bene alla Calabria”

“Avrei voluto che alla presentazione dell’evento nazionale Motorshow 2Mari, con noi, fossero presenti tutte le Tv nazionali, la Rai Striscia la notizia Le Iene, che ci hanno aiutato a far emergere la situazione di emergenza sanitaria in Calabria, per risaltare anche la parte più bella dei calabresi quella rappresentata oggi dall’associazione Motorshow 2Mari che da un’opera incompiuta è riuscita a creare un evento di portata nazionale che nulla ha da invidiare alle scorse edizioni tenute a Bologna e che riuscirà a portare in Calabria migliaia di visitatori che contestualmente conosceranno le mille ricchezze e l’immenso patrimonio della nostra terra”.

Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento motoristico dell’anno che si svolgerà dall’1 al 9 giugno al porto di Saline Joniche.

“Abbiamo diversi eventi in Calabria che possono diventare manifestazioni nazionali, per esempio La Varia di Palmi (per la quale mi sono impegnato e sono riuscito a fare avere il patrocinio del Antonio Tajani – European Parliament President in tempi rapidissimi), Traversata dello Stretto di Messina ecc. Sono convinto si possa fare anche L’ America’s Cup per la quale ho parlato anche con la federazione vela e con Fabio Colella”.