Motta San Giovanni, contro il Coronavirus un gran lavoro di squadra

“Continuiamo a prestare la massima attenzione, mettiamo in campo tutte le energie che abbiamo seguendo i protocolli e non lasciando niente al caso. Con le forze dell’ordine, la polizia municipale e la protezione civile siamo in contatto continuo, pianifichiamo tutto e cerchiamo, ove possibile, di prevedere per tempo evitando l’improvvisazione”.

È quando dichiara il sindaco Giovanni Verduci dopo una riunione telefonica avuta con i capigruppo Santo Crea, Domenico Mallamaci e Giuseppe Benedetto.

“Pur mantenendo le giuste distanze ed evitando occasioni di possibile contatto – continua il primo cittadino – il nostro è un lavoro di squadra che coinvolge la Giunta e tutto il Consiglio comunale che non perde occasione, come in questo caso, di dimostrare di essere composto da consiglieri maturi e capaci di separare i momenti di confronto-scontro politico da quelli dove bisogna lavorare veramente per il bene collettivo e dalla stessa parte, sapendo che magari potrebbe non essere sufficiente. Nel Comitato Operativo Comunale, attivo già da dieci giorni con sede presso la delegazione comunale di Lazzaro, sono presenti i responsabili di tutti i settori comunali, ognuno di loro ha inteso mettere a disposizione la propria competenza ed esperienza e questo ci permette di poter compiere scelte in maniera più responsabile e immediata”.

“Stiamo valutando eventuali ed ulteriori restrizioni – aggiunge Verduci – e continuiamo con gli interventi di sanificazione e disinfezione – aggiunge Verduci – rispettando le disposizioni in materia e considerando i quantitativi e i tipi di prodotti utilizzati. Dopo aver coinvolto le parrocchie e le associazioni attraverso dei video divenuti subito virali, già nelle prossime ore lanceremo una nuova campagna di comunicazione mediante degli annunci audio che raggiungeranno tutte le contrade attraverso i mezzi della polizia municipale e della protezione civile. Il contenuto del messaggio è sempre lo stesso, l’invito a rimanere a casa, ad uscire solo nei casi veramente necessari, l’obbligo di rispettare la quarantena a quanti hanno fatto o stanno facendo rientro in Calabria ricordando che l’obbligo ricade anche nei confronti dei familiari che li ospitano”.

