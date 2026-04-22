Lotta: giovani della Fortitudo 1903 in evidenza ai Campionati Italiani U20

Buona prova per la Fortitudo 1903 al Campionato Italiano di Lotta categoria U20, dove la società reggina ha schierato un gruppo di giovanissimi atleti, capaci di ben figurare in una competizione di alto livello.

A mettersi in evidenza sono stati Angelo Chirico (57 kg) e Demetrio Albino (92 kg), entrambi quinti classificati al termine di un percorso convincente nelle rispettive categorie. Risultati positivi anche per Carmelo Montesano (70 kg), dodicesimo, e Parisi Francesco (61 kg), che ha chiuso al ventiquattresimo posto.

Al di là dei piazzamenti, ciò che rende particolarmente significativo il risultato è l’età degli atleti: tutti quindicenni, i lottatori della Fortitudo hanno gareggiato nella categoria U20, confrontandosi con avversari più grandi ed esperti. Un’esperienza importante che ha messo in luce determinazione, qualità tecniche e ampi margini di crescita.

Determinante il lavoro dello staff tecnico guidato dall’olimpionico Giovanni Schillaci, che continua a rappresentare un punto di riferimento nella formazione dei giovani atleti.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Riccardo Partinico, che ha sottolineato come questi risultati confermino il valore del percorso intrapreso dalla società nella valorizzazione del settore giovanile, ringraziando anche il tecnico Iurie Ravliuc per il prezioso supporto durante la trasferta.

La Fortitudo 1903 guarda ora ai prossimi appuntamenti con fiducia, consapevole di poter contare su un gruppo giovane ma già competitivo.