Reggina, il DG Praticò: ‘Grande lavoro di Torrisi, forse noi potevamo fare uno sforzo in più’

Il DG della Reggina Praticò ospite di “Pianeta Dilettanti“. Di seguito alcune dichiarazioni: “Dobbiamo cercare di chiudere il campionato facendo bottino pieno e sperando accada qualcosa sugli altri campi già da domenica, per esempio dagli amici di Sambiase. Una situazione che la Reggina si è andata a cercare, avendo mancato diversi appuntamenti. Il primo, il secondo, il terzo e poi ti trovi a rincorrere con una situazione complicata. Attendiamo fino a quando ce lo consente la matematica. Dopo ogni partita se non hai la giusta serenità, è meglio rinviare qualsiasi tipo di dichiarazione.

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E’ normale che quando giochi contro la Reggina ti impegni al massimo, qualche dichiarazione è stata di pancia. Ma tu che sei Reggina devi dare qualcosa in più, non ci si impone solo per il nome. I tanti commenti negativi? Maturano dal mancato raggiungimento dei risultati, quello che non condivido sono le offese personali, ho smesso di leggere da tempo. Sicuramente questa è una società che ha porta a termine tutti gli impegni. La frattura che è evidente e forte sui social, in città non la vivo. E’ chiaro che c’è amarezza e ovviamente ogni società viene giudicata soprattutto per il risultato sportivo.

Torrisi ha fatto un grande lavoro dal punto di vista mentale, tecnico e tattico, assumendosi spesso responsabilità che non gli competevano. Lo ha fatto per togliere alla squadra delle responsabilità. I giornalisti a Reggio che hanno fatto e visto la serie A, non dovrebbero attaccarsi alle parole o essere permalosi. Sotto la sua gestione la squadra è prima in classifica. La sua era una impresa impossibile, averla rimessa in piedi è stato arduo. Forse si poteva fare uno sforzo in più, perchè questa è una squadra che ha un problema strutturale, segna poco, con una delle migliori difese d’Italia.

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Torrisi in conferenza ha parlato di mancanza di attaccanti da doppia cifra: “E’ chiaro che sia il mister, come anche il Ds e il Dg si muovono su imput della proprietà. Le risorse vengono messe a disposizione dalla società e quindi si seguono determinate indicazioni. Questa è stata una stagione molto particolare per la Reggina e per lo zoccolo duro, abbiamo confermato Barillà e Ragusa che lo scorso anno erano andati in doppia cifra. Il tecnico allena quello che gli viene messo a disposizione. Ferraro è un attaccante importante, forse è mancato in qualche circostanza. Guida in serie D con il Paternò è andato in doppia cifra”.