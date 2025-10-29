Movida a Reggio: nuove misure per ordine e decoro urbano

Si è tenuta ieri, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, per un esame congiunto delle iniziative da assumere per contrastare i comportamenti antisociali nelle zone della movida e condividere obiettivi e strategie d’intervento.

All’incontro hanno preso parte:

il Questore Salvatore La Rosa ,

, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Gen. Cesario Totaro ,

, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Agostino Tortora ,

, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà ,

, il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana ,

, il Direttore Generale della Confcommercio, Fabio Giubilo ,

, il Presidente della Confesercenti, Claudio Aloisio ,

, il Comandante della Polizia Municipale, Salvatore Zucco.

Il percorso di collaborazione tra istituzioni ed esercenti

Nell’ambito del percorso di proficua collaborazione tra Istituzioni, esercenti ed Enti impegnati “in prima linea”, avviato l’anno scorso con la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali nelle zone della movida, e proseguito quest’anno con:

la sottoscrizione di una Intesa collaborativa tra Prefettura e Comune ,

, e di un Patto di collaborazione per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici tra Prefettura e le Organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti,

è stata riscontrata l’efficacia delle misure attuate durante la stagione estiva, e delineato il quadro delle iniziative da assumere per quella invernale.

Le iniziative per la sicurezza e il decoro urbano

Le iniziative saranno finalizzate, così come nei mesi scorsi, ad assicurare il contemperamento degli interessi legati alla fruizione dei momenti di svago e socialità, in particolare da parte dei più giovani, con quelli generali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e del decoro urbano.