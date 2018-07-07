Ennesimo successo per il ballerino Mowgli (Cristian Bilardi) che ha vinto la prima edizione italiana del Red Bull Dance Your Style, evento dedicato alla street dance e momento finale di On Dance, il festival milanese sulla danza diretto da Roberto Bolle.

Mai prima in Italia si erano sfidati i migliori ballerini della street dance nelle 15 battle in programma – 1 contro 1 – coinvolgendo le diverse discipline, tra Hip Hop, House Dance, Locking, Popping, Breaking, Waacking, Vogueing.

La sfida a Milano e la messa in onda su Italia 1

Il Red Bull Dance Your Style si è svolto sabato 16 giugno in mezzo al pubblico, nella piazza della Stazione Centrale di Milano, ed è stato presentato da Daniele Bossari insieme ad Andrea Trombini e Camihawke. Domenica 8 luglio, a partire dalle 17.20, andrà in onda su Italia 1 il programma dedicato all’evento che ha visto il reggino Mowgli imporsi.

È stato il pubblico raccolto nella piazza della Stazione Centrale di Milano, intorno alla pedana dove ballavano i 16 ballerini, a votare round dopo round, fino alla battle finale tra Mowgli e Tonini. Gli altri ballerini in gara erano: Babi’, Carlos, Cri Go Go, Imad Bk, Kikko, La B.Fujiko, Ruben, Shorty, Joe Frog, Veronica Real, Rada, Silvia Go Go, Sese’, Fanta. Nei giorni precedenti l’evento le facce dei ballerini in gara hanno ricoperto un intero muro di Milano, in via Morosini, dedicato proprio ai protagonisti italiani della street dance.

Le parole di Mowgli sulla vittoria

Già ospite in passato della redazione di Citynow, Cristian Bilardi ha raccontato delle sensazioni a Milano: “Grande soddisfazione, in particolare è stato emozionante conoscere Roberto Bolle. E’ uno dei ballerini più bravi e conosciuti al mondo, eppure è una persona di una umiltà infinita. Scherzava con noi dietro le quinte, era gentile e disponibile. Per me è motivo d’orgoglio aver vinto la prima edizione italiana del Red Bull Dance Your Style, adesso sono concentrato e proiettato sui prossimi impegni”, ha assicurato Mowgli ai microfoni di Citynow.