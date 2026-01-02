Il b-boy reggino Cristian Bilardi, in arte Mowgly, ha salutato il 2026 con un video pubblicato sui suoi canali social, diventato in poche ore virale.

Mowgly danza tra luci e mare nel chilometro più bello d’Italia

L’artista, originario di Gallico, ha scelto il Lungomare Falcomatà come scenario della sua performance. All’altezza della celebre Rosa dei Venti, Mowgly ha acceso fontane di scintille, dando il via a una coreografia intensa e spettacolare, con lo Stretto e le luci della città a fare da sfondo.

Un mix di energia, tecnica e suggestione visiva che ha trasformato uno dei luoghi simbolo di Reggio Calabria in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare l’inizio del nuovo anno.