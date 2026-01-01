Reggio accoglie il 2026 con il Capodanno ‘Stai’ sul Lungomare Falcomatà – FOTO

Lo spettacolo promosso da Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, è stato prodotto da Radio 105, con la conduzione di Camilla Ghini e Manola Moslehi, e ha visto alternarsi sul palco artisti del calibro di Rocco Hunt, Simo, Enula e Yosef Mydrama, con il DjSet di Roby Giordana

Non ha tradito le aspettative il Capodanno Stai di Reggio Città Natale.

L’evento, promosso da Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, realizzato da Radio 105, ha allietato l’ultima notte dell’anno in riva allo Stretto, con un lungo spettacolo che dalle 23.00 fino a tarda notte, ha sfidato la pioggia tenendo sotto il palco di piazza Indipendenza tantissimi cittadini e turisti.

La serata, condotta da Camilla Ghini e Manola Moslehi di Radio 105, ha visto alternarsi sul palco una lunga serie di artisti.

Particolarmente apprezzate le esibizioni di Simo, Enula e Yosef Mydrama, che con i loro brani hanno preceduto il countdown di mezzanotte.

A chiudere la bellissima performance di Rocco Hunt, una delle voci principali della scena rap italiana, che ha deliziato il pubblico reggino subito dopo la mezzanotte, ed infine il Dj Set di Roby Giordana di Disco Mania.

Gli eventi natalizi della Città Metropolitana proseguono già il 1 gennaio, con il doppio Gran Concerto di Capodanno al Teatro Cilea e ben quattro spettacoli che coinvolgono l’intero territorio metropolitano, con Clementino sul palco di Gioiosa Ionica, Mimmo Cavallaro a Cittanova, Paolo Belli e la sua Big Band a Melito Porto Salvo e Lorenzo Fragola a Polistena