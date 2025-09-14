Multe a Santa Trada, notificati i ricorsi al Prefetto. Il Codacons: ‘Sono nulle, Polizia e Comune incompetenti’

Il CODACONS comunica di aver notificato i ricorsi al Prefetto contro le multe elevate dalla Polizia Locale di Villa San Giovanni lungo la vecchia pista di cantiere nell’alveo della fiumara Santa Trada, contestate come violazioni dell’art. 1161, comma 2, Codice della Navigazione per occupazione abusiva di demanio marittimo.

I ricorsi depositati mettono in evidenza una serie di profili di illegittimità radicale:

«Si tratta di verbali nulli, perché emessi da un organo privo di potere e con introiti indirizzati a un soggetto non legittimato a riscuoterli – dichiara l’avv. Antonia Condemi, Presidente provinciale CODACONS –. È grave che il Comune incassi somme che, anche nell’ipotesi di validità delle sanzioni, spetterebbero alla Regione. Chiediamo non solo l’annullamento dei verbali, ma anche la restituzione immediata delle somme indebitamente riscosse da parte di chi ha già pagato».