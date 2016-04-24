Musei e luoghi di cultura in Calabria aperti il 25 aprile
Orari e giorni di apertura di chiese, musei e parchi archeologici statali del Polo Museale della Calabria nella festività del 25 aprile
24 Aprile 2016 - 16:23 | di Redazione
Il Polo Museale della Calabria, in occasione della festività del 25 aprile 2016, comunica i seguenti orari di apertura e i giorni di chiusura dei luoghi della cultura statali di propria competenza.
Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (Reggio Calabria)
Orario di apertura al pubblico: ore 9.30-12.30; 15.30-17.30
Galleria Nazionale di Cosenza – Cosenza
Orario di apertura al pubblico: ore 10.00-18.00
La Cattolica – Stilo (Reggio Calabria)
Orario di apertura al pubblico: ore 8.00-20.00
Le Castella – Isola Capo Rizzuto (Crotone)
Orario di apertura al pubblico: ore 10.00-13.00; 15.00-17.00
Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia
Orario di apertura al pubblico: ore 9.00-20.00 (19.30 chiusura biglietteria)
Museo Archeologico Nazionale – Crotone
Orario di apertura al pubblico: ore 9.00-19.30
Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)
Orario di apertura al pubblico: ore 9.00-19.30 (19.00 chiusura biglietteria)
Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace (Reggio Calabria)
Orario di apertura al pubblico: il Museo è chiuso per lavori di ristrutturazione; il Parco è visitabile dalle ore 9.00 fino ad un’ora prima del tramonto
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)
Orario di apertura al pubblico: Museo ore 9.00-13.00; 15.00-19.00; il Parco archeologico è visitabile dalle ore 8.30 fino ad un’ora prima del tramonto
Museo e Parco Archeologico Nazionale – Locri (Reggio Calabria)
Orario di apertura al pubblico: Museo e Parco archeologico ore 9.00-19.30; Complesso Museale Casino Macrì ore 9.00-13.00; 14.30-19.15
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro)
Orario di apertura al pub
blico: Museo ore 9.00-13.00; il Parco è visitabile dalle ore 8.30 fino ad un’ora prima del tramonto
Museo Statale – Mileto (Vibo Valentia)
Orario di apertura al pubblico: ore 10.00-18.00
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