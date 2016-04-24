Musei e luoghi di cultura in Calabria aperti il 25 aprile

Il Polo Museale della Calabria, in occasione della festività del 25 aprile 2016, comunica i seguenti orari di apertura e i giorni di chiusura dei luoghi della cultura statali di propria competenza.

Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (Reggio Calabria)

Orario di apertura al pubblico: ore 9.30-12.30; 15.30-17.30

Galleria Nazionale di Cosenza – Cosenza

Orario di apertura al pubblico: ore 10.00-18.00

La Cattolica – Stilo (Reggio Calabria)

Orario di apertura al pubblico: ore 8.00-20.00

Le Castella – Isola Capo Rizzuto (Crotone)

Orario di apertura al pubblico: ore 10.00-13.00; 15.00-17.00

Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia

Orario di apertura al pubblico: ore 9.00-20.00 (19.30 chiusura biglietteria)

Museo Archeologico Nazionale – Crotone

Orario di apertura al pubblico: ore 9.00-19.30

Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)

Orario di apertura al pubblico: ore 9.00-19.30 (19.00 chiusura biglietteria)

Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace (Reggio Calabria)

Orario di apertura al pubblico: il Museo è chiuso per lavori di ristrutturazione; il Parco è visitabile dalle ore 9.00 fino ad un’ora prima del tramonto

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)

Orario di apertura al pubblico: Museo ore 9.00-13.00; 15.00-19.00; il Parco archeologico è visitabile dalle ore 8.30 fino ad un’ora prima del tramonto

Museo e Parco Archeologico Nazionale – Locri (Reggio Calabria)

Orario di apertura al pubblico: Museo e Parco archeologico ore 9.00-19.30; Complesso Museale Casino Macrì ore 9.00-13.00; 14.30-19.15

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro)

Orario di apertura al pub

blico: Museo ore 9.00-13.00; il Parco è visitabile dalle ore 8.30 fino ad un’ora prima del tramonto

Museo Statale – Mileto (Vibo Valentia)

Orario di apertura al pubblico: ore 10.00-18.00