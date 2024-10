‘Domeniche al museo’: migliaia di ingressi per il Museo di Reggio Calabria

Coda e attesa di un'ora per vedere Bronzi di Riace al Museo archeologico

Ancora un grande successo per “Domeniche al Museo“. L’iniziativa è stata introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato, ogni prima domenica del mese.

“Questa giornata si chiude con oltre 4.200 ingressi al Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria”.

Il Museo di Reggio Calabria durante la stagione estiva ha registrato diversi picchi di visitatori e lo stesso vale anche per questo primo periodo autunnale.

“Grazie a tutti” afferma il direttore Carmelo Malacrino sulla pagina ufficiale del Museo.