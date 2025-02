Il MArRC trionfa ai GIST ACTA 2025: premiato come miglior museo italiano

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) si è aggiudicato il GIST ACTA 2025 come Miglior Museo, nell’ambito della terza edizione dell’Archaeological & Cultural Tourism Award. Il premio, promosso dal Gruppo Italiano Stampa Turistica (GIST) e assegnato durante il salone internazionale del turismo culturale TourismA a Firenze, attesta l’impegno del MArRC nella valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico, consolidandone il ruolo di riferimento in Italia e nel panorama internazionale.

Il GIST ACTA, istituito nel 2023, premia ogni anno le realtà che si distinguono nella comunicazione e nella promozione del turismo culturale e archeologico. La giuria di esperti ha scelto il MArRC per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, rendendo l’archeologia accessibile e coinvolgente attraverso mostre, progetti di ricerca e attività didattiche che rafforzano il legame tra comunità e patrimonio storico.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore del MArRC, Fabrizio Sudano, che ha dichiarato:

“Questo premio è un importante riconoscimento del lavoro quotidiano che svolgiamo con dedizione e passione per rendere il Museo un luogo vivo e dinamico. Il nostro obiettivo è favorire un dialogo continuo tra il passato e il presente, promuovendo il valore della cultura e della storia. Un aspetto fondamentale della nostra missione è l’apertura internazionale del Museo, attraverso collaborazioni con istituzioni culturali di prestigio e progetti di ricerca condivisi. Ricevere questo prestigioso riconoscimento ci sprona a proseguire il nostro percorso di crescita e innovazione, rafforzando ulteriormente il ruolo del MArRC come punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio archeologico, in Italia e nel Mediterraneo”.