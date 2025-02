Gruppo R.E.D su Museo del Mare: ‘Reggio verso la città Futura, città di mare e centro turistico per tutto il Sud’

Queste le dichiarazioni dei consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D. Carmelo Versace, Antonino Castorina e Filippo Burrone.

“Quello del Museo del Mare, rappresenta adesso uno dei cantieri più grandi ed importanti d’Italia, un progetto partita durante la sindacatura di Giuseppe Scopelliti e messo in sicurezza dalla nostra compagine politica inserendolo dentro i progetti bandiera voluti dal Ministro Franceschini e con parte di fondi europei per un finanziamento che va oltre i 120 milioni di euro spiegano Versace, Castorina e Burrone. La nostra idea di città, concludono i consiglieri del Gruppo R.E.D , anche in relazione all’importante appuntamento che ci vede candidati come capitale della Cultura immagina una città che possa incentivare il turismo puntando sulle infrastrutture attrattive, che valorizzi lo sport lavorando sugli impianti e coinvolgendo le varie realtà sportive nazionali per eventi ed attività, che rilanci la ricerca pensando a come coinvolgere il mondo universitario e gli ordini professionali”.