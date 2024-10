Museo di Reggio Calabria, Irto: “Ottima notizia la conferma del direttore Malacrino”

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, che aggiunge:

“Sotto la guida del suo attuale direttore, il MArRC ha conosciuto una stagione di notevole crescita sia in termini quantitativi, in relazione all’incremento del numero dei visitatori, sia sotto il profilo della qualità dell’offerta. Oggi il museo non propone soltanto i tesori inestimabili, a cominciare dai Bronzi di Riace, delle esposizioni permanenti ma si distingue per la varietà delle mostre temporanee che catturano l’attenzione di tantissimi appassionati d’arte e archeologia.