Il sogno è realtà: a Reggio la prima pietra del Museo del Mare di Zaha Hadid

Giornata storica a Reggio Calabria, dove questa mattina l’Amministrazione comunale ha posto la prima pietra del Centro delle Culture del Mediterraneo, il Museo del Mare. Questa grande opera (GUARDA IL VIDEO) progettata dall’Archistar Zaha Hadid, è finanziata dall’Amministrazione comunale reggina nell’ambito dei progetti bandiera del Ministero della Cultura e attraverso la programmazione del Pn Metro Plus.

L’avvio del cantiere e il percorso progettuale

Ad aprire gli interventi è stato l’Assessore alla Programmazione Carmelo Romeo, che ha illustrato il percorso che ha portato all’avvio del cantiere, esprimendo piena soddisfazione per l’importante risultato raggiunto.

Gli interventi istituzionali

Dopo gli interventi dei rappresentanti dello studio di Zaha Hadid, dell’impresa costruttrice Cobar e del Ministero della Cultura, il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha chiuso la mattinata di festa spiegando la visione e gli effetti benefici che l’opera avrà sul tessuto urbano cittadino, sull’intera area metropolitana, sulla Calabria e sul Mezzogiorno.

Un’opera strategica per lo sviluppo del territorio

L’inaugurazione del Museo del Mare rappresenta un passo cruciale per la riqualificazione della città e per il suo rilancio culturale e turistico. L’opera, firmata da Zaha Hadid, si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del territorio e rafforzamento del legame tra la Calabria e il Mediterraneo.