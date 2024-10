“Notti d’Estate”, il programma del penultimo evento serale al Museo di Reggio

Coda e attesa di un'ora per vedere Bronzi di Riace al Museo archeologico

La stagione degli eventi estivi 2019 al Museo Archeologico di Reggio Calabria sta per concludersi

La stagione degli eventi estivi 2019 sta per concludersi e, per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, è stato un successo, di partecipazione e di gradimento del pubblico. Nel solo mese di agosto, i visitatori sono stati quasi 50mila. E per il programma delle aperture serali del giovedì e del sabato con biglietto a soli 3 euro, sono stati oltre 3.600 gli ingressi.

QUANDO

Il penultimo appuntamento per le Notti d’Estate al MArRC è con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e con la filologa Paola Radici Colace, giovedì 5 settembre, alle ore 21.00, nella magica cornice della Terrazza sul mare dello Stretto e sotto la limpida volta celeste, per parlare di “Astri e pianeti nelle chiese, nei palazzi e nell’immaginario collettivo del Rinascimento”.

Si ricorda che domani, mercoledì 4 settembre 2019, in via straordinaria, il Museo chiuderà alle ore 18.00 invece che alle 20.00. Si prega di diffondere l’informazione al fine di evitare disagi agli utenti.