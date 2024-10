Museo di Reggio Calabria, Interpol in visita ai Bronzi – FOTO

“Juergen Stock, Segretario Generale dell’Interpol, ha fatto visita al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria”.

A darne notizia è il direttore del Museo, Carmelo Malacrino, attraverso un post sulla sua pagina Facebook. Il segretario si trovava in città per la presentazione del progetto “I-Can“. La lotta alla ‘ndrangheta diventa infatti un piano globale che vede in prima fila l’organizzazione internazionale dedita al contrasto del crimine.

Il Segretario generale dell’Interpol è stato accompagnato dal Vice Capo della Polizia Vittorio Rizzi, dal Questore di Reggio Calabria Maurizio Vallone e dalle più alte cariche territoriali dell’Arma dei Carabinieri.

“È rimasto impressionato dalla bellezza del #MArRC – commenta Malacrino – incantato dai Bronzi di Riace e dalla Testa di Porticello. È stato un onore guidarlo nella visita. Ha dichiarato che tornerà”.