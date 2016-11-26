Nasce FlashFood&Friends… per donare un sorriso in più!
La start-up di food delivery coinvolge i locali reggini e la Caritas: ogni 15 giorni una pizzata per chi attraversa un periodo difficile
26 Novembre 2016 - 10:12 | di Vincenzo Comi
Flashfood.it, la giovane start–up nata con lo scopo di offrire servizi legati al food delivery, dà il via ad un nuovo progetto solidale, FlashFood&Friends.
Il progetto si propone l’obiettivo di donare pasti, appositamente preparati, a chi, purtroppo, sta attraversando un periodo difficile.
Per farlo, Flashfood.it ha coinvolto i propri affiliati, ovvero la quasi totalità dei migliori locali reggini. Ognuno di loro ha accolto con entusiasmo la lodevole iniziativa.
Per rendere concreta la realizzazione di FlashFood&Friends è stata coinvolta anche la Caritas Diocesana di Reggio Calabria che a sua volta coinvolgerà altre associazioni.
Come funziona la pizzata ogni 15 giorni
Il progetto è molto semplice:
- FlashFood&Friends offrirà una “pizzata” presso una delle associazioni/centri indicati dalla Caritas Diocesana di RC
- la “pizzata” verrà realizzata ogni 15 giorni
- i pasti offerti (pizze) saranno appositamente preparati dai locali
- ogni locale donerà almeno 5 pasti.
La Caritas Diocesana di RC dovrà:
- individuare le associazione/centri che abbiano i requisiti necessari per poter partecipare a FlashFood&Friends (aventi zone per servizio mensa, ad esempio)
- realizzare un calendario indicante le associazioni che ospiteranno la “pizzata” secondo un criterio di rotazione
- le associazioni devono essere presenti sul territorio reggino, non in zone periferiche (il motivo è semplice: lo scopo non è solo donare ma anche far gustare un buon pasto a chi lo riceve. Nella fase di lancio del progetto, le associazioni dovranno essere il più possibile vicine al centro città. Zone di confine: Gebbione a sud, Santa Caterina a Nord; successivamente, quando tutto sarà collaudato, il progetto verrà rivolto anche ad associazioni/centri più lontani con appositi locali dedicati)
La prima pizzata il 29 novembre
La prima “pizzata” sarà offerta martedì 29/11/2016 presso l’Associazione San Domenico Onlus, sita in Reggio di Calabria, Via Reggio Campi I tronco, n.77.
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