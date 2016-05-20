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Nasce il Museo della Lingua Greco-Calabra ‘Gerhard Rohlfs’

Il museo sorge all'ingresso del borgo, nel punto esatto in cui Edward Lear disegnò uno scorcio di Bova a metà dell'Ottocento

20 Maggio 2016 - 10:48 | di Vincenzo Comi

Immagine d'archivio per il Museo della Lingua Greco-Calabra Gerhard Rohlfs di Bova

Sabato 21 maggio alle ore 16 a BOVA verrà inaugurato il Museo della Lingua Greco-Calabra “Gerhard Rohlfs”, grazie all’intervento sinergico del Parco Nazionale dell’Aspromonte con gli enti pubblici territoriali deputati alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale della minoranza storico-linguistica dei Greci di Calabria.

La struttura museale si trova proprio all’ingresso del borgo, in un sito particolarmente simbolico, in quanto rappresenta il punto esatto in cui il viaggiatore Edward Lear, disegnò un bellissimo scorcio di Bova, durante il suo peregrinare in Calabria alla metà dell’Ottocento.

La visita a questo originale museo consente di conoscere più da vicino la lingua greco-calabra, la sua storia e sue le peculiarità arcaiche.

Il Museo della Lingua Greco-Calabra Gerhard Rohlfs a Bova

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