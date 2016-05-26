Nasce in Calabria il progetto Mulinum: ‘difenderemo la nostra tradizione e la nostra terra’

Succede che un giovane catanzarese, amante della propria terra ed orgoglioso delle proprie origini, decide di voler salvare l’ultimo mulino a pietra della Calabria.

Stefano Caccavari, inventore dell’orto di famiglia di San Floro a pochi chilometri dal Golfo di Squillace, dà così il via ad una raccolta fondi che supera ogni aspettativa, per il progetto di un grande mulino che trasformi i grani antichi della Calabria.

La raccolta fondi che ha fatto nascere Mulinum srl

Grazie ad una complessa operazione di crowdfunding riservato a business angels ed una raccolta da 500mila euro nasce dunque Mulinum srl, una startup sorprendente, probabilmente la più grande dell’agroalimentare in tutta Italia, composta da 101 soci, compreso Stefano.

L’obiettivo? Quello di produrre la migliore farina del mondo, solo grani antichi macinati, solo a pietra naturale, questa è la mission che Stefano e i suoi soci, con tenacia e caparbietà, si pongono per il futuro.

“Difenderemo la nostra tradizione e la nostra terra! E che si sappia che 101 persone hanno creduto all’idea di un mulino a pietra e alla filiera dei grani antichi, e che tutto questo nascerà a San Floro – Calabria. I sogni si possono davvero avverare…andiamo avanti! Condividete amici, la nostra avventura è iniziata!”

Un esempio di difesa del territorio e delle tradizioni

Il progetto Mulinum è un grande esempio per tutti noi, nato allo scopo di difendere il proprio territorio, partendo dalla propria terra e dalle proprie tradizioni, creato da un giovane ragazzo che ci ha messo cuore e testa, in un piccolo paesino della Calabria, con profonde tradizioni secolari. Piccoli passi, verso una Calabria nuova.