Nasce la Piattaforma “SegnaliAmo Reggio Calabria”

L’Amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà e l’Assessorato Smart City hanno tra i loro obiettivi in materia di Agenda Digitale la promozione della trasparenza della macchina amministrativa e la partecipazione attiva dei cittadini. Obiettivi questi contenuti nel Piano di Informatizzazione Comunale (Delibera di G.M. 210/2015) e in linea con gli indirizzi della Riforma Madia (la Legge n. 124 in vigore da agosto 2015) e del Codice dell’Amministrazione Digitale (Dlgs n. 82 del 7 marzo 2005).

Nel quadro degli obiettivi citati, l’Assessorato Smart City ha presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la Piattaforma “SegnaliAmo Reggio Calabria” che consentirà ai cittadini la segnalazione di guasti e disservizi tramite portale web, smartphone e tablet, e profili Social Network collegati, in aggiunta ai canali tradizionali già previsti (Delibera di G.M. 50/2016).

L’Ente è proprietario di un sistema per la presa in carico delle segnalazioni in modalità back-office abilitato esclusivamente all’uso interno; la Società Re.Ca.Si. SpA, su indirizzo dell’Assessorato Smart City, ha proceduto alla semplificazione ed all’adeguamento del sistema di back-office per la presa in carico delle segnalazioni, nonché alla progettazione e realizzazione della parte di front-office per rendere il sistema accessibile direttamente ai cittadini.

Grazie alla Piattaforma così implementata, che diventa sistema unico e centralizzato di gestione delle segnalazioni e monitoraggio dei procedimenti correlati, il cittadino in pochi click potrà inviare direttamente al Comune segnalazioni ad esempio su stato del manto stradale, guasti alla rete idrica e fognaria, manutenzione verde pubblico e raccolta differenziata, vigilanza abusi edilizi ecc.

La Piattaforma per il suo carattere sperimentale ed innovativo è stata avviata, come prima implementazione, presso i settori Ambiente, Lavori Pubblici e Pianificazione Urbana e sarà successivamente estesa a tutti i Settori dell’Ente, e resa disponibile alle Aziende di proprietà dello stesso (ad es. Castore e Polluce), nonché alle Aziende aggiudicatarie per lo svolgimento di servizi pubblici (ad es. AVR).

La Piattaforma operativa da oggi in via sperimentale è accessibile all’indirizzo internet (http://segnaliamo.reggiocal.it) e disponibile anche in mobilità. È sviluppata in modo da raccogliere tutti i dati in un Registro Unico delle Segnalazioni che viene condiviso tra i vari uffici coinvolti e consente di accelerare l’iter di presa in carico e di lavorazione della richiesta.

L’utente potrà verificare direttamente dalla Piattaforma lo stato di avanzamento dell’iter amministrativo relativo alla gestione della propria segnalazione (presa in carico, ufficio competente, intervento: in corso, in attesa di autorizzazione, completato ecc.) e, se registrato, ricevere delle notifiche push tramite email.

Per consentire agli Organi di Governo e ai Dirigenti di monitorare l’iter amministrativo relativo alle singole segnalazioni sono stati inoltre attivati profili utente differenziati e cruscotti per le analisi delle performance dei settori.

La Piattaforma realizzata, a costo zero per l’Ente, dall’Assessorato Smart City e da Re.Ca.Si., è rilasciata secondo le Linee Guida di design per i siti web della PA rilasciate dall’AgID (http://design.italia.it); è stata progettata per essere ulteriormente sviluppata, aggiornata, implementata ed estesa per aderire alle esigenze future dell’Ente, nel rispetto delle norme di legge vigenti; ed è già integrata al portale Open Data del Comune, che contribuirà ad alimentare con nuovi dati “aperti”.

«Incassato il consenso a livello nazionale da AgID e dal Governo centrale rispetto all’impostazione dell’Agenda Digitale di Reggio e al proficuo lavoro sugli Open Data – ha commentato l’Assessore Agata Quattrone – diamo avvio al primo progetto di e-Participation. La Piattaforma SegnaliAmo darà voce al monitoraggio civico, semplificherà il lavoro ai funzionari, consentirà agli organi di governo e di vertice di monitorare l’andamento delle manutenzioni, rendendo trasparenti procedure e tempi di esecuzione. Una rivoluzione digitale appena avviata ma che in tempi brevi aiuterà a consolidare il nuovo rapporto fra Amministrazione e cittadini voluto dal sindaco Falcomatà basato su trasparenza, semplificazione, efficienza e partecipazione»

«Proseguiamo sulla strada della trasparenza, della democrazia e della partecipazione. La nuova piattaforma, implementata per la parte relativa alle segnalazioni esterne, ci consente di aumentare le occasioni di interazione con i cittadini – ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – il nuovo programma ci permetterà di costruire una mappatura precisa di tutte le segnalazioni che arriveranno. Allo stesso tempo sarà uno strumento di stimolo per i settori e gli uffici che gestiranno le segnalazioni. Monitorare un territorio vasto come quello della nostra città, soprattutto alla luce delle diverse problematiche che abbiamo riscontrato a causa della lunga fase di stasi sulle manutenzioni, è un compito certamente non facile. Ma con lo sviluppo del nuovo programma questo obiettivo sarà raggiunto più facilmente e soprattutto il cittadino avrà la possibilità di interfacciarsi con un sistema che tiene traccia delle segnalazioni consentendo a tutti di partecipare attivamente ai meccanismi di governo della città».