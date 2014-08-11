Nasce la Rete MagmaCalabria

Si è svolto i primi tre giorni di Agosto il primo meeting delle associazioni meridionali attive, organizzato dalle associazioni Famaropa e TerreArse Lab con il patrocinio del comune di Polia (VV), che ha visto la partecipazione di svariate associazioni provenienti da tutta la Calabria. Dopo le bizze metereologiche del primo giorno, già dalla sera sono iniziati i lavori di presentazione del progetto e del programma della tre giorni.

Il meeting nel Parco naturale delle Serre

L’accogliente area campeggio in località Gigliara di Polia, all’interno del Parco Naturale delle Serre, ha fatto da splendida cornice all’evento, insieme ad una bellissima escursione alla felce preistorica nel torrente Milo. Le associazioni hanno sposato fin da subito l’obiettivo del M.a.g.m.a. – Meeting Associazioni Giovanili Meridionali Attive e, senza perdersi in inutili convenevoli, luoghi comuni e inconcludenti disquisizioni sulle ataviche problematiche che colpiscono la nostra martoriata regione, si è passati alla propositività, all’azione, alla voglia reale e concreta di cooperazione per migliorare la nostra terra.”

La condivisione dei saperi causa cambiamento sociale”: questo è stato il motto che è venuto fuori: evitare l’individualismo e l’egocentrismo per creare e far nascere una massa critica di persone ed associazioni informate che operino sul territorio.

Le associazioni che hanno partecipato

Hanno partecipato associazioni eterogenee tra loro, come La Piazza di Cleto (CS), gli HackLab di Cosenza e Catanzaro, l’associazione Roots Calabria Foundation (VV), i ragazzi di Praticamente di Cittanova e tante altre associazioni. Molti gli spunti e le idee venuti fuori e raccolti alla conclusione dei lavori in un manifesto, che sarà pubblicato tra qualche settimana su un’apposita piattaforma creata ad hoc per questa nuova rete. Una carta dei valori, ricca di ideali e progetti per il futuro, che serviranno per ampliare sempre più questa rete e per continuare, uno step alla volta, a migliorarsi e creare maggiori opportunità e battersi affinché le associazioni siano di maggior supporto e compartecipi alle politiche socio-culturali della nostra Calabria.

Per far parte di questa rete e o richiedere informazioni si può inviare una e-mail all’indirizzo magma.calabria@gmail.com