Nasce il movimento ‘I love Bagnara’

Il movimento I Love Bagnara fondato da un gruppo di cittadini, nasce dall’esigenza e dalla

volontà di chi ne fa parte di avviare un nuovo modo di pensare al bene comune che pone

al centro degli interessi di una buona amministrazione “la centralità del cittadino” con

l’obiettivo di cambiare il senso di marcia del nostro paese, giunto ormai alla deriva.

Un movimento nato dall’amore per Bagnara

Spinti dall’amore per il nostro paese, crediamo fermamente in una rinascita superando le

vecchie logiche di partito, attraverso lo sviluppo di idee realizzabili che si trasformano in

progetti a breve, medio e lungo termine.

L’azione politica dunque viene intesa come servizio alla collettività ispirandosi a principi

da cui un buon governo non può prescindere: trasparenza e partecipazione. Amministrare

è un impegno da assolvere con competenza e professionalità, ma senza trascurare la

logica del buon padre di famiglia.

Gestire la cosa pubblica non dovrebbe mai essere considerata un semplice mezzo per

raggiungere secondi fini, bensì dovrebbe porsi come servizio alla collettività con

responsabilità ed entusiasmo con lo scopo di risolvere i problemi del nostro territorio.

I principi ispiratori del movimento

1. Principi Ispiratori

Legalità: rispetto delle regole, etica comportamentale, trasparenza.

Questi principi devono essere alla base dell’agire degli amministratori pubblici in modo da

garantire l’uguaglianza, la pari dignità dei cittadini nel pieno rispetto di quei diritti

fondamentali sanciti dalla Costituzione. I favoritismi, la gestione personalistica dei servizi

finalizzati alla ricerca di consensi elettorali, difficilmente coincidono con gli interessi della

collettività. Per evitare scelte scellerate andrebbero istituiti Tavoli di discussione con i

cittadini e con i diversi portatori d’interesse, attraverso momenti di incontro per condividere

l’elaborazione e l’ andamento dei progetti fondamentali per la città.

2. Solidarietà sociale

Attenzione verso le fasce sociali più deboli (bambini, anziani, diversamente abili) e verso

chi si trova in situazioni di necessità o di particolari bisogni come i portatori di handicap, o

chi versa in situazioni di marginalità per malattia, povertà o disoccupazione.

l problema salute fortemente sentito dalla cittadinanza. Pur consapevoli della grave

situazione in cui versa il mondo della Sanità pubblica dove le risorse economic e sono

ridotte al minimo comportando sacrifici di personale e di strutture, le dimensioni della

nostra città e il numero di abitanti esigono una concertazione politica con la dirigenza

sanitaria locale al fine di ottenere un presidio medico qualificante. Considerando il fatto

che le guardie mediche notturne non coprono le urgenze e c e l’unico riferimento di

e delle città limitrofe e il lontano ospedale iuniti di eggio al. La soluzione

potrebbe passare anc e attraverso un’iniziativa privata con riconoscimento pubblico.

Sviluppo economico e turismo

3. Sviluppo Economico

Il turismo come principale fonte economica del nostro territorio.

Un numero rilevante di categorie di persone lavorano in questo ambito: dal gestore di

strutture ricettive e stabilimenti balneari al ristoratore e commerciante, dal muratore agli

addetti alle pulizie, dai giardinieri ai falegnami, e tanti altri ancora. Il turismo è un settore

che non conosce crisi e là, dove è ben sviluppato, è portatore di benessere e ricchezza.

Bagnara, con una posizione geografica ed una bellezza territoriale invidiabile ha una

potenzialità enorme tutta da sfruttare.

La materia prima sulla quale si basa il nostro turismo è composta da mare, ambiente e

territorio. Ragion per cui la loro difesa e valorizzazione è imprescindibile e riqualificare il

patrimonio urbanistico esistente è senza dubbio la via maestra.

I nostri sforzi saranno concentrati maggiormente su questo comparto creando anche le

condizioni per l’investimento privato non trascurando le altre risorse PESCA –

AGRICOLTURA-ARTIGIANATO che oggi rappresentano un fetta importante

dell’economia del nostro paese .

In questo periodo, di particolare crisi economica, sarà indispensabile potenziare i servizi

pubblici e privati creando situazioni che abbiano una forte attrazione ed ampliare l’offerta

turistica, aggiungendo a mare ed ambiente, anche cultura, archeologia, enogastronomia,

sport e business. Questo ci permetterà di ridare a questo settore lo spazio che merita,

ponendo le basi per di iniziative che, a breve termine, possano allungare il periodo della

stagione turistica.

Premesso quali sono i nostri principi Ispiratori e le linee guida per lo svolgimento

dell’attività che intendiamo sviluppare di seguito sono riportati i punti principali (in

ordine casuale) dei progetti da portare avanti.

INTERVENTI STRUTTURALI

1. Interventi di adeguamento della rete idrico/sanitaria, delle strade e dell’impianto di

depurazione.

2. Spending Review: Esame delle spese sostenute dal Comune, riorganizzazione e

ottimizzazione delle risorse umane (corpo vigili urbani incluso), allo scopo di ridurre gli sprechi ,burocrazia e apportare miglioramenti al bilancio.

3. ntervento su P , finalizzato all’individuazione e aree a sviluppo turistico.

4. Realizzazione “PRONTO SOCCORSO CITTADINO” oggi Poliambulatorio.

(vedi Solidarietà Sociale)

5. Rivalutazione – Ampliamento e ammodernamento Porto (Pesca-Turistico)

Costruzione secondo braccio lato nord – Costituzione azienda municipalizzata per la gestione del porto – Servizi gratuiti per i pescatori ed a pagamento per rimessaggio turistico. (Progettazione e realizzazione su Fondi Europei). Creazione di nuovi posti di lavoro.

6. Rivalutazione spiagge: Ripascimento spiaggia e scogliera sottomarina

(Progettazione e realizzazione con Fondi Europei).

7. Completamento Palazzetto dello sport e Auditorium civico.

8. Ripristino vecchio progetto variante Porelli -Pizzolo.

9. Individuazione, progettazione e costruzione aree di parcheggio permanenti:

Copertura torrente Sfalassà; largo stazione Rione Pavia; Rione Milano (progetto già esistente); Parcheggio sotterraneo villa comunale (Progetto già esistente).

SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO “A COSTO 0”

 Incentivazione investimenti e sviluppo strutture alberghiere-B&B- Residence

Riduzione 90% tasse comunali (Acqua-Tares-Tasi-ecc) 5 anni per nuove strutture –

3 anni strutture esistenti da non oltre 10 anni . Copertura finanziaria con introduzione della tassa soggiorno € 1,00/pers (Incremento entrate casse

Comunali)

 Individuazione aree di parcheggio stagionali e introduzione di navette gratuite H24 per il Centro – Marinella – Porelli. Accesso in centro solo ai possessori di bollino residenti applicato sul parabrezza dell’automezzo.

 Abbellimento area Pedonale: previa apposita convenzione, attraverso un contributo forfettario per occupazione suolo pubblico. Agli esercenti verrà fornita l’installazione a noleggio di pedane/gazebo rimovibili al termine della stagione estiva.

 Progettazione e organizzazione di eventi Estivi ed Invernali (incrementare turismo anche occasionale) introduzione delle LUMINARIE e dei MERCATINI di NATALE e

CARNEVALE.

Doppia Finalità: riduzione tasse e incremento entrate casse Comunali.

 Individuazione area e creazione Centro Raccolta Differenziata Comunale

Centralizzata (Plastica – Ferro – Alluminio – Vetro- ecc) dove verrà corrisposto al portatore delle agevolazioni fiscali sulle tasse comunali .

Doppia Finalità: riduzione tasse e incremento entrate casse Comunali (attraverso la vendita del materiale riciclabile).